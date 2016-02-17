У Яценюка рассказали о попытках популистов расшатать ситуацию и заверили в продолжении работы коалиции

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении партии «Народный фронт».

В «Народном фронте» назвали заявление «Батькивщины» о выходе из коалиции «очередным свидетельством безответственного популизма».

«Ни один пункт коалиционного соглашения, которое депутаты «Батькивщины» подписали, они же и не выполняли. Фракция саботировала работу коалиции «Европейская Украина». В течение длительного времени «Батькивщина» не голосует за внесенные коалицией и коалиционным правительством законопроекты. В то же время, они долго не решалась публично заявить о том, что больше не работают с коалицией. Создав коалицию и имея своих министров в правительстве, эта фракция делала все, чтобы избежать политической ответственности, добиться досрочных выборов и дестабилизировать ситуацию в стране. Вчера в парламенте не удалось реализовать этот деструктивный сценарий. Именно этим вызвано сегодняшнее заявление «Батькивщины» о выходе из коалиции. Это ничто иное, как очередная попытка удовлетворить свои меркантильные интересы уже не через отставку правительства, а через политический кризис», - отметили в «Народном фронте».

Читайте также"Самопомич" обсуждает выход из коалиции

В партии напомнили, что неоднократно призывали коллег подписать приложение к коалиционному соглашению и вместе двигаться по пути реформ, однако «Батькивщина» избрала сценарий противостояния.

«Хотим подчеркнуть, что все попытки популистов расшатать ситуацию в стране обречены на провал. Коалиция «Европейская Украина» продолжает работу ради позитивных изменений в государстве. Какой бы сложной ни была эта задача», - говорится в заявлении «Народного фронта».