Бизнес-омбудсмен прокомментировал отставку Абромавичуса: это европейский подход к решению проблем

Об этом Шемета сообщил на пресс-конференции в Киеве.

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"Конечно, мне очень жаль, что он (Абромавичус - УНИАН) решил покинуть министерство. Но, с другой стороны, я понимаю его позицию, он довольно четко выразил ее на вчерашней пресс-конференции. Если существуют такие препятствия, которые делают невозможной работу министра, то министр должен об этом открыто сказать и принять соответствующее решение. Это действительно западный, европейский, демократический подход министра к проблемам, с которыми он столкнулся”, - сказал он.

Также Шемета подчеркнул, что сотрудничество Минэкономразвития под руководством Абромавичуса и Офиса бизнес-омбудсмена было эффективным, в том числе - в проблемах бизнеса по регулированию экспорта и лицензированию.

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Как сообщал УНИАН, 3 февраля Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с поста министра экономического развития и торговли Украины и призвал парламент проголосовать по этому вопросу уже 4 февраля.

Согласно заявлению министра, такое решение он принял в связи с политическим давлением со стороны первого заместителя председателя фракции «БПП» Игоря Кононенко и Администрации президента.

Послы государств Европы, США и Канады выступили с совместным заявлением против отставки министра экономического развития и торговли Украины, и призывают украинских лидеров навсегда оставить в прошлом корыстные интересы.

В тот же день президент Украины Петр Порошенко заявил, что Абромавичус должен оставаться на посту министра экономического развития и торговли и продолжать реализацию реформ.