Нардепы БПП обсуждали вопрос исключения Кононенко из фракции - депутат

Об этом УНИАН сообщил народный депутат Украины Александр Черненко.

По его словам, фракция рассматривала этот вопрос, но в большинстве данное решение не поддержала.

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Как сообщал УНИАН, в среду, 3 февраля, Кононенко утверждал, что готов сложить депутатский мандат, если так решит фракция.