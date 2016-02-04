Нардепы БПП обсуждали вопрос исключения Кононенко из фракции - депутат
13:46, 04 февраля 2016Политика
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На заседании фракции "Блок Петра Порошенко" поднимали вопрос об исключении Игоря Кононенко из фракции, но за это решение не голосовали.
Игорь Кононенко / УНИАН
Об этом УНИАН сообщил народный депутат Украины Александр Черненко.
По его словам, фракция рассматривала этот вопрос, но в большинстве данное решение не поддержала.
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Как сообщал УНИАН, в среду, 3 февраля, Кононенко утверждал, что готов сложить депутатский мандат, если так решит фракция.
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