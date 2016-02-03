Абромавичус о своей отставке: Пусть это станет холодным душем для руководства страны
Подавший в отставку министр экономразвития Айварас Абромавичус не хочет быть частью сложившейся системы в верхушке власти.
Об этом он заявил в интервью изданию "Новое время".
"Я частью этой системы не хотел бы быть... Мы же не побороли коррупцию не только в госкомпаниях. Мы не побороли беспредел в судах, в прокуратуре. Там же все остались те же самые. А ГФС чего стоит", - подчеркнул он.
Он также отметил, что бизнес хочет получить свои деньги обратно - "в полном объеме возвращать НДС и без отката".
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Абромавичус считает, чтобы сдвинуть с места коррупционную систему власти необходимо назначить на ответственные должности нескольких людей, которые "хотят все сломать и поменять".
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 февраля, министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус принял решение подать в отставку и призвал парламент проголосовать по этому вопросу уже завтра, 4 февраля. Министр подчеркнул, что ключевой причиной его ухода с поста министра стал конфликт с заместителем главы фракции «Блока Петра Порошенко» Игорем Кононенко.