МИД про Евросоюз, прагматизм и "завуалированную альтернативу"

Министерство иностранных дел Украины с заинтересованностью восприняло одобрение Европейским Советом провозглашенной в марте этого года Польшей и Швецией концепции отношений ЕС с восточными соседями – так называемого проекта «Восточное партнерство».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

Он отметил, что Украина приветствует усилия, направленные на поиск инновационных и амбициозных рамок в отношениях между Европейским Союзом и другими европейскими странами.

«Мы готовы прагматично использовать все имеющиеся инструменты, которые будут приближать Украину к членству в ЕС, и сотрудничать с европейскими партнерами в практическом наполнении «Восточного партнерства» с учетом национальных интересов Украины», - сказал он.

По словам В.КИРИЛИЧА, дальнейшее содержательное наполнение данной инициативы должно в полной мере отражать индивидуальные особенности каждой страны-партнера в соответствии с уровнем ее демократического и экономического развития, а также конечной цели отношений с ЕС. В то же время, отметил В.КИРИЛИЧ, принципиальным вопросом для Украины как для европейского государства является подтверждение ее права на получение членства в Европейском Союзе.

По словам руководителя пресс-службы МИД, Украина рассчитывает, что окончательный формат этой инициативы не станет завуалированной альтернативой перспективному членству Украины в ЕС.

Как сообщал УНИАН, Польша и Швеция предложат Европейскому Союзу создать с Украиной, Молдовой, Грузией, Арменией и Азербайджаном организацию “Восточного партнерства”. В это объединение, кроме Украины, войдут 27 государств - членов ЕС.

20 июня лидеры 27 стран - членов ЕС одобрили польско-шведский проект “Восточного партнерства”.

Этот проект предусматривает создание форума регионального сотрудничества стран ЕС с Украиной, Молдовой, Грузией, Азербайджаном и Арменией, а также - на экспертном уровне - с Беларусью. Реализация проекта “Восточное партнерство”, по мнению авторов проекта, должна привести к отмене визового режима ЕС с перечисленными государствами, а также к созданию зоны свободной торговли услугами и товарами.

“Европейский Совет (полномочный форум глав государств и правительств стран ЕС) соглашается с необходимостью дальнейшего развития регионального сотрудничества ЕС с соседями на Востоке”, - отмечается в документе.