Порошенко: Зарплата военных должна быть не меньше 7 тысяч

12:27, 29 января 2016
Политика
3371 0

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что зарплата военнослужащих должна быть не менее 7 тыс. грн.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время выступления перед лицеистами в Киевском военном лицее им. Ивана Богуна.

Читайте такжеКоличество мобилизованных во время седьмой волны определят в конце марта

«На минувшей неделе я приказал, согласно бюджету на 2016-й год, существенно повысить зарплату военнослужащим, что даст возможность усилить контрактную составляющую в нашей армии», - подчеркнул Порошенко.

«В Вооруженных силах Украины больше не будет военнослужащих, не должно быть, которые будут получать меньше 7 тысяч гривен», - подчеркнул президент.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter