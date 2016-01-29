Порошенко: Зарплата военных должна быть не меньше 7 тысяч

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время выступления перед лицеистами в Киевском военном лицее им. Ивана Богуна.

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«На минувшей неделе я приказал, согласно бюджету на 2016-й год, существенно повысить зарплату военнослужащим, что даст возможность усилить контрактную составляющую в нашей армии», - подчеркнул Порошенко.

«В Вооруженных силах Украины больше не будет военнослужащих, не должно быть, которые будут получать меньше 7 тысяч гривен», - подчеркнул президент.