Порошенко: Зарплата военных должна быть не меньше 7 тысяч
12:27, 29 января 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что зарплата военнослужащих должна быть не менее 7 тыс. грн.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время выступления перед лицеистами в Киевском военном лицее им. Ивана Богуна.
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«На минувшей неделе я приказал, согласно бюджету на 2016-й год, существенно повысить зарплату военнослужащим, что даст возможность усилить контрактную составляющую в нашей армии», - подчеркнул Порошенко.
«В Вооруженных силах Украины больше не будет военнослужащих, не должно быть, которые будут получать меньше 7 тысяч гривен», - подчеркнул президент.
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