Нардеп Козаченко: решение "Самопомочи" отозвать министра Павленко – политический популизм

Так считает народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко", президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

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По его мнению, конечной целью использования метода политического популизма может быть пересмотр коалиционного соглашения.

"Партия может делегировать своего министра, может его и отозвать, но точку ставит исключительно парламент путем голосования", - констатировал Леонид Козаченко.

Напомним, что ранее другой депутат - Борислав Берёза, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции заявил, что позиция партии "Самопомич" относительно отозвания министра Павленко является абсолютно непоследовательной.

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"Никто не слышал о том, что "Самопомич" выходит из коалиции, но мы часто слышали их заявления о том, что Павленко высокопрофессиональный министр. А, значит, речь сейчас идет о третьем варианте. Что хотят получить в "Самопомичи"? Это не так важно. Более важно то, что их позиция абсолютно непоследовательна", - считает Борислав Береза.