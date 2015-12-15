Джемилев пожаловался послам: оккупационный режим в Крыму хуже советского

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на ежегодной встрече Меджлиса крымскотатарского народа с главами дипломатических миссий в Украине.

Джемилев напомнил, что после бегства в Россию бывшего президента Виктора Януковича Крым оказался под оккупацией.

Читайте также"Россия теряет ресурсы для агрессии": Джемилев рассказал о перспективах возвращения Крыма

«И в Крыму установился режим, который намного хуже режима Януковича, он хуже даже того советского тоталитарного режима, против которого крымские татары за элементарное право возвратиться на свою родину и восстановить свои гражданские и национальные права, боролись в течение многих десятилетий", - заявил Джемилев.

В этой связи он рассказал, что в Крыму после оккупации осуществляются обыски, аресты, похищения и убийства людей, произвольная депортация, принуждение к депортации, привлечение людей к ответственности за высказывание собственных точек зрения и унижение национального и человеческого достоинства.

Читайте такжеРоссийские туристы отказались считать оккупированный Крым достойной заменой Турции и Египту - опрос

"Вся ярость оккупантов, в основном, обрушивается на крымских татар. Из примерно более 100 обысков, проведенных на территории Крыма с момента оккупации, более 95% проведены в домах, школах, мечетях и жилищах крымских татар. Подавляющее большинство брошенных в тюрьмы, арестованных, похищенных и убитых - также крымские татары. Из примерно 35 тысяч вынужденно покинувших территорию Крыма после оккупации, опять таки, большинство - крымские татары", - заявил Джемилев.

По его словам, крымские татары, будучи коренным населением Крыма, стали в нем национальным меньшинством из-за имперской политики России.