В Днепропетровском облсовете создали коалицию без участия "Оппоблока"

Во вторник, 15 декабря, представители шести политических сил, представленных в Днепропетровском областном совете, подписали соглашение о создании демократической коалиции. В нее вошли «Радикальная партия», ВО «Батькивщина», «БПП – «Солидарность», «Украинское объединение патриотов – УКРОП», «Видродження» и «Объединение «Самопомич».

Главным приоритетом своей работы участники коалиции видят восстановление экономического развития Днепропетровской области, а также проведение изменений, направленных на достижение европейского уровня жизни громад региона.

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«Мы решили подписать это рамочное соглашение в канун первой сессии, чтобы продемонстрировать, что мы едины, что мы нашли точки соприкосновения и у нас есть полное взаимопонимание. Я хочу подчеркнуть, что это был непростой путь, но у нас есть четкое понимание нынешних процессов, а также наших дальнейших действий. Для нашего очень непростого региона – это исторический шаг, и я уверен, что все шесть политических сил и, в первую очередь, УКРОП, будут работать на развитие Днепропетровщины», – отметил в ходе подписания соглашения представитель «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Владлен Тимошенко.

Установочная сессия Днепропетровского областного совета 7-го созыва состоится завтра, 16 декабря. Во время ее проведения члены коалиции выдвинут единого кандидата на пост главы облсовета.