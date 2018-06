Опубликовано видео, на котором Климкин пожал руку Чуркину после заседания СБ ООН

На YouTube размещено видео, где министр иностранных дел Украины Павел Климкин 13 декабря по окончанию заседания Совета Безопасности ООН пожал руку постоянному представителю России в ООН Виталию Чуркину.

"Дипломатический этикет к такому не обязывает, тем более что по официальным заявлениям именно РФ ведет агрессивные действия против Украины на Донбассе. Стоящий справа от Климкина представитель Литвы (полный мужчина справа от Климкина) этого не стал делать", - сообщается в подписи к видео.

Как сообщает Обозреватель, по словам директора Center for EasternEuropean perspectives in Washington D. C. Николая Воробьева, данный инцидент было «дипломатическим проколом» Климкина.

Как сообщал УНИАН, постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу, 12 декабря, поставил под сомнение легитимность украинской власти из-за ее якобы приверженности "идеологии экстремизма, неонацизма и агрессивного национализма". Помимо этого, Чуркину не понравилась возможная идея назвать новый украинский самолет Ан-178 в честь Степана Бандеры. Дипломат заявил, что шокирован подобной идеей и спросил, "будут ли на нем рисовать свастику?".