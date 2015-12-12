Чуркин поставил под сомнение легитимность украинской власти и обвинил ее в "приверженности неонацизму"

Об этом сообщают РИА Новости.

"Одним из факторов, под влиянием которых формируются политические установки и вырабатывается алгоритм действий нынешних киевских властей, является широко распространившаяся и укоренившаяся в части украинского общества идеология экстремизма, неонацизма и агрессивного национализма", — сказал Чуркин в ходе заседания СБ ООН.

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Как заявил данный дипломат, "пока такая идеология будет рассматриваться в Украине как реализация права на свободу выражения мнения, ни о какой легитимизации власти в Киеве не может быть и речи".

Помимо этого, Чуркину не понравилась возможная идея назвать новый украинский самолет Ан-178 в честь Степана Бандеры. Дипломат заявил, что шокирован подобной идеей и спросил, "будут ли на нем рисовать свастику?".

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Отдельно Чуркин раскритиковал США за их позицию по Украине. В частности, российскому дипломату не понравилось поведение США в контексте реализации Минских соглашений, говорится в сообщении ТАСС.

"Изобиловавшее искажениями выступление представителя США лишь подтвердило, что на всем протяжении кризиса в Украине - от его генезиса до нынешнего момента - Вашингтон, во всем выгораживая своих киевских партнеров, играет деструктивную роль, выпадающую из контекста усилий "нормандской четверки". Это, безусловно, одна из причин, по которой так непросто идет работа по политическому урегулированию", - сказал представитель России.

При этом Чуркин решил, что "Россия свою часть работы в минском формате выполняет".

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Как сообщал УНИАН, первый заместитель генерального секретаря ООН Ян Элиассон сказал сегодня на заседании Совета безопасности организации по Украине заявил, что Минские договоренности об урегулировании ситуации на востоке Украины должны быть выполнены. Элиассон призвал все стороны открывать доступ для доставки жителям временно оккупированных территорий Донбасса критически важной гуманитарной помощи и гарантировать свободу передвижения гражданским лицам по территории всей страны.