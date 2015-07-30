Оговорка Чуркина: он надеется на безнаказанность виновников гибели MH17

Чуркин повел себя некорректно в отношении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, срываясь местами на крик, передает Украинская правда.

Российский дипломат фактически обвинил Украину в трагедии с Боингом. Он пожаловался на выступления дипломатов из других стран, но больше всего критики досталось Климкину.

"А зачем гражданские самолеты направляли в зону, где идут военные действия? В зону, где украинские вооруженные силы воюют, в том числе с использованием авиации, где летают военные транспортники? Зачем отправляют в эту зону гражданские самолеты? Пассажиры малайзийского Боинга могли и не знать, что у вас вооруженный конфликт. В конце концов, малайзийские авиационные власти могли не знать об этом. Почему вы это делали? Из жадности? Или из каких других соображений?", - сокрушался Чуркин.

В заключение постпред России выразил надежду, что виновные в гибели 298 человек не понесут ответственности.

"Будем надеяться, что следствие разберется, и безнаказанность наступит и в отношении тех, кто сбивал самолет, и тех, кто его направлял в зону военных действий", - подытожил Чуркин.

Как сообщал УНИАН, Россия на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций применила вето на резолюцию по созданию международного трибунала по расследованию по факту сбития самолета Малазийских авиалиний "Боинг-777" рейса MH17 над территорией Украины 17 июля 2014 года и гибели 298 человек.