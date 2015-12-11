В России прокомментировали возможное название самолета Ан-178 в честь Бандеры

Об этом идет речь на его странице в Twitter.

"Тогда придется наш истребитель-перехватчик назвать "СМЕРШ"", - говорится в сообщении Рогозина.

Тогда придётся наш истребитель-перехватчик назвать "СМЕРШ" https://t.co/biNAypqh3c — Dmitry Rogozin (@Rogozin) December 9, 2015

Как сообщал УНИАН, сейчас авиастроительное предприятие "Антонов" проводит конкурс на народное имя для нового транспортного самолета Ан-178 на данный момент лидирует название "Бандера". Именно за этот вариант пользователи отдали более 2 500 голосов. Далее со значительным отставанием следуют варианты Амет-Хан Султан и "Киборг". За каждый из них проголосовали более 700 раз.