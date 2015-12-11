В России прокомментировали возможное название самолета Ан-178 в честь Бандеры
04:37, 11 декабря 2015Мир
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Вице-премьер России Дмитрий Рогозин прокомментировал возможное название нового украинского самолета Ан-178.
Ан-178 могут назвать в честь Степана Бандеры / фото: УНИАН
Об этом идет речь на его странице в Twitter.
"Тогда придется наш истребитель-перехватчик назвать "СМЕРШ"", - говорится в сообщении Рогозина.
Тогда придётся наш истребитель-перехватчик назвать "СМЕРШ" https://t.co/biNAypqh3c
— Dmitry Rogozin (@Rogozin) December 9, 2015
Как сообщал УНИАН, сейчас авиастроительное предприятие "Антонов" проводит конкурс на народное имя для нового транспортного самолета Ан-178 на данный момент лидирует название "Бандера". Именно за этот вариант пользователи отдали более 2 500 голосов. Далее со значительным отставанием следуют варианты Амет-Хан Султан и "Киборг". За каждый из них проголосовали более 700 раз.
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