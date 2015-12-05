"Пустые" гарантии: Турчинов заявил, что Украина не получила поддержки по Будапештскому меморандуму

Украина не получила реальной поддержки и гарантий суверенитета страны в соответствии с подписанным 5 декабря 1994 года Будапештским меморандумом, в котором США, Великобритания и Россия гарантировали неприкосновенность и суверенитет Украины взамен на отказ от статуса ядерной державы.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

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По его словам, в 1994 году Украину убеждали в том, что ядерное оружие ей не понадобится, ведь гарантами ее суверенитета, неприкосновенности границ и независимости выступили такие мощные государства как США, Великобритания и Россия.

«Тогда политическое руководство Украины поверило в действенность международных гарантий, но через 20 лет оказалось, что гарантии были пустыми и не имели никакого обоснования, хотя и были подписаны высшими должностными лицами стран-подписантов», - отметил Турчинов.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что у Украины забрали не только ядерное оружие, но и все носители, которые могли нести не только ядерные боезаряды.

«Были взорваны ракетные шахты, утилизировано ракетное топливо, уничтожены центры управления... Украина потеряла стратегические бомбардировщики и крылатые ракеты, которые, кстати, сейчас Россия использует в сирийской войне», - сказал Турчинов.

По его словам, в феврале 2014 года, через 20 лет после подписания меморандума, один из подписантов - Россия коварно напала на нашу страну, после чего началась оккупация Крыма вооруженными силами РФ, а российский парламент разрешил президенту Владимиру Путину вводить войска на территорию Украины. При этом Турчинов отметил, что обращение к другим партнерам по обеспечению гарантий меморандума не дало никакой защиты Украине.

«Нам вежливо ответили, что Будапештский меморандум – это формальный документ, он не предусматривает реальных механизмов реализации предоставленных гарантий. То есть... Украину разоружили реально, а гарантии оказались «условными», - сказал Турчинов.

«Нам сочувствовали, нас поддерживали политически и экономически, но стало понятно, что нас никто не защитит, и необходимо рассчитывать только на собственные силы. Даже летальное оружие, которого нам так не хватало, особенно на первом этапе агрессии, нам до сих пор не поставляют наши партнеры, не приводя при этом никаких реальных аргументов», - добавил он.

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По словам Турчинова, невыполнение Будапештского меморандума доказало бессмысленность разоружения, показало полное разрушение системы коллективной безопасности, перевело парадигму нового века в средневековый формат «права силы», что создает потенциальную угрозу для всех.

Справка УНИАН. Будапештский меморандум, заключенный в 1994 году между Украиной, США, Россией и Великобританией, содержит пункты, предоставляющие Украине гарантии ее суверенитета и безопасности. Согласно Меморандуму, США, РФ и Великобритания обязались, в частности, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины; воздерживаться от угрозы силой и ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.