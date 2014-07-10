Экс-посол США рассказал, может ли Украина восстановить статус ядерной державы

Об этом заявил эксперт американского Brookings Institution Стивен Пайфер в ходе дискуссии «Перспективы возрождения ядерного потенциала в Украины», проходившей в формате телемоста между Киевом и Вашингтоном.

Напомним, что в 1998-2000 гг. Пайфер был Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине.

«Оккупировав Крым, Россия нарушила условия Будапештского меморандума. Именно поэтому США и ЕС вводят экономические санкции против отдельных лиц и компаний из Российской Федерации. Европейские и американские дипломаты в данном вопросе выступают на украинской стороне. Данные действия полностью соответствуют условиям Меморандума», — сказал Пайфер.

При этом Пайфер признает, что экономические санкции могли бы быть более жесткими, так как введенные на данный момент меры не мотивируют руководство Кремля изменить свою политику и предпринять действия, направленные на деэскалацию конфликта.

Кроме того, Пайфер отметил, что понимает украинцев, выступающих за возобновление ядерного статуса.

«Я понимаю и тех украинцев, которые утверждают, что ваша страна вообще не должна была отказываться от ядерных ракет, и тех, которые высказываются за необходимость восстановить ядерный потенциал», — сказал экс-посол США в Украине. Однако он отметил, что Украине не стоит восстанавливать ядерный статус, поскольку против такого шага, скорее всего, будет выступать правительство Соединенных Штатов, придерживающееся политики нераспространения ядерного оружия. Также, по словам Пайфера, создание и содержание ядерного оружия -финансово емкое мероприятие, которое Украине не под силу. При этом он не отрицает, что промышленный потенциал в Украине для этого существует.

Напомним, что лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок ранее заявил о том, что если США и Великобритания, согласно Будапештскому меморандуму гарантировавшие безопасность и территориальную неприкосновенность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия, не выполнят своих обязательств, наша страна имеет полное право восстановить свой ядерный арсенал. Тягнибок также отметил, что существуют и другие варианты помощи Украине со стороны западных гарантов.

«Страны-гаранты могли бы предпринимать реальные действия, а не только декларировать свои намерения. В первую очередь они могли бы предоставить Украине военно-техническую помощь, провести совместные военные учения, поставлять современное вооружение», — заявил лидер партии.