Суд перенес избрание Мосийчуку новой меры пресечения на 21 декабря
Печерский районный суд Киева перенес на 21 декабря рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры об избрании меры пресечения народному депутату от Радикальной партии Игорю Мосийчуку в связи с продлением его пребывания на стационарном лечении.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня вынесла следственный судья Печерского райсуда Лариса Цокол, удовлетворив таким образом ходатайство защиты Мосийчука.
По словам адвокатов, они вчера посещали своего подзащитного и тот проинформировал их о получении вызова в суд, но заявил, что прибыть не может из-за подготовки к операции, которая запланирована ориентировочно на 8 декабря.
Соответствующую справку от врачей о состоянии здоровья Мосийчука адвокаты передали суду.
Также они отметили, что на данной стадии судебного процесса Уголовным процессуальным кодексом не предусматривается проведение судебного заседания в режиме видеоконференции, а требуется личное присутствие подозреваемого.
Представители прокуратуры не возражали против удовлетворения заявленного ходатайства.
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Заслушав мнения сторон, суд постановил объявить в судебном заседании перерыв до 12:30 21 декабря.
Как сообщал УНИАН, 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в коррупции.
18 сентября Печерский райсуд Киева избрал Мосийчуку меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 ноября.
15 ноября Мосийчука освободили из-под стражи, тот заявил, что готовится к операции к операции в Институте Шалимова.
Ранее, 23 октября в Генеральной прокуратуре заявили о завершении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Мосийчука, а затем и о том, что он признался в получении взяток. Сам он утверждает, что его признание было сделано вследствие пыток.
В Генпрокуратуре настаивают на содержании Мосийчука под стражей.
Вместе с тем Высший административный суд 17 ноября удовлетворил иск Мосийчука к Верховной Раде о признании незаконным и отмене постановления парламента о предоставлении согласия на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.