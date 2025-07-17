Профессиональные садовники широко применяют яблочный уксус, чтобы вылечить растения от грибковых болезней и выгнать муравьев из сада.

Яблочный уксус содержит уксусную кислоту и ее антимикробные свойства делают уксус эффективным фунгицидом — при условии, что вы правильно подберете пропорции разбавления. Об этом говорится в статье на сайте marthastewart.com.

Эксперт по садоводству и телицам Люси Брэдли рассказала, что использует уксус уже много лет для отпугивания вредителей и борьбы с болезнями. Но важно разбавить рабочий раствор до правильной концентрации, чтобы не навредить почве и растениям.

По словам Брэди, уксус может выступать эффективным фунгицидом против мучнистой росы, черной пятнистости и альтернариоза. Для профилактики опрыскивать растения можно каждую неделю раствором из 2 ст. ложек яблочного уксуса на 5 литров воды. Если какое-либо растение уже поражено грибковым заболеванием, той же мучнистой росой, то нужно сделать более крепкий раствор – 4 ст. ложки на 5 литров воды.

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На розах бороться с мучнистой росой трудно. Но и тут поможет яблочный уксус. Можно смешать 3 ст. ложки уксуса на 5 литров и таким раствором обрызгивать заболевшие розы каждый день.

Яблочный уксус отпугивает и вредителей – тлю и муравьев. Готовится концентрированный раствор из одной части уксуса и двух частей воды. Можно добавить несколько капель моющего средства. И таким раствором нужно обрызгать землю вокруг растений, на которых появилась тля. Однако, нельзя попадать на листья, поскольку они сгорят от кислоты. Кроме того, нужно следить, чтобы слишком много раствора не попадало и в почву.

Также уксус годиться для борьбы со слизнями. Можно опрыскать скопление слизней чистым уксусом или пополам с водой, и это приведет к их обезвоживанию и гибели. Только нужно быть аккуратным, чтобы не попасть на растения.

У яблочного уксуса есть еще одно полезное свойство. Он может помочь изхбавиться от ржавчины на садовых инструментах. В воде, разведенной с уксусом напополам, инструменты можно оставить на ночь, а утром легко отчистить ржавчину.

Также чистый уксус поможет продезинфицировать секатор или ножницы. Садовник рекомендует использовать его при срезе цветов или овощей, чтобы не передавать болезни от одного растения другому.

Необычное удобрение понравится томатам

Опрыскивать по листу и подкармливать под корень помидоры можно молочной сывороткой. Она богата питательными веществами, необходимыми растениям для активного роста. Также она помогает быстрее усваивать элементы из других удобрений, а бактерии, содержащиеся в сыворотке, восстанавливают полезную микрофлору почвы.

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