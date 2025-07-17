Страны, которые будут покупать у России нефть, так же будут попадать под санкционные ограничения.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп установил для России "дедлайн" в 50 дней для достижения соглашения о мире или прекращении огня в войне против Украины. Иначе Москву будут ждать новые ограничения.

Об этом во время пресс-конференции заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, в случае отказа выполнять условия Вашингтона Москва столкнется и с повышением пошлин.

"Как четко сказал президент (Трамп, – ред.), если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня или мирное соглашение в течение этого времени, если Россия откажется законно согласиться на прекращение огня, то она столкнется с очень высокими пошлинами. Они также столкнутся со вторичными санкциями", – сказала она.

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Таким образом, отметила Левитт, страны, которые будут покупать у России нефть, так же будут попадать под санкционные ограничения. По ее словам, это нанесет "глубокий ущерб" российской экономике.

Ультиматум Трампа России

14 июля во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте Дональд Трамп заявил, что дает России 50 дней на достижение мирного соглашения или прекращение войны, которую страна-агрессор ведет против Украины. По его словам, в противном случае Москва и ее партнеры столкнутся с пошлинами в размере 100%.

На этом фоне Рютте сделал предупреждение трем странам, которые ведут бизнес с Россией. Среди них есть и Китай.

Впрочем, издание The Economist пишет, что инвесторы не верят в угрозы Трампа ввести жесткие санкции против России.

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