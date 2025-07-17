Американскому президенту нужно показать результат до предстоящих выборов в США.

Президента США Дональда Трампа раздражают бесконечные разговоры с Владимиром Путиным. Такое мнение в комментарии "Новости.Live" высказал министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин.

"Его (Трампа, - УНИАН) раздражают бесконечные разговоры, которые вроде бы неплохие. А потом ничего не происходит, он выглядит как слабак. Слабаком Трампу, конечно, быть не хочется. Кроме того, у Трампа есть время. Ему надо результат до промежуточных выборов в следующем году. Время текучее и оно даже у Трампа не является бесконечным. Третья история - сейчас американцы вместе с НАТО все больше переводят это в более глобальный контекст", - сказал Климкин.

Трамп дал Путину 50 дней: что известно

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что дает кремлевскому диктатору Владимиру Путину 50 дней на то, чтобы Москва села за стол переговоров. В противном случае США введут санкции против России. Между тем журналисты Foreign Policy отмечают, что Трамп вроде бы потерял контроль над дипломатическим процессом. И теперь, по мнению аналитиков, условия задает Путин.

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В то же время президент Владимир Зеленский накануне заявил, что Трам имеет силу, чтобы заставить российского диктатора "встать на колени". В частности, ускорив жесткие санкции, которые могут вызвать "социальный взрыв" в России.

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