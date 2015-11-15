Суд освободил Мосийчука из-под стражи - везут на операцию

19:40, 15 ноября 2015
Политика
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Печерский районный суд Киева освободил из-под стражи народного депутата Игоря Мосийчука, который подозревается в получении взятки.

В судовому засіданні оголошено чергову перерву

Об этом сообщает пресс-служба депутата.

На фото видно, что Мосийчука вывезли из зала суда на каталке, потому что во время заседания ему стало плохо.

Коллеги Мосийчука во главе с Олегом Ляшко вывезли его на каталке, после чего намерены доставить в институт им.Шалимова, где он будет прооперирован.

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