Суд освободил Мосийчука из-под стражи - везут на операцию

Об этом сообщает пресс-служба депутата.

На фото видно, что Мосийчука вывезли из зала суда на каталке, потому что во время заседания ему стало плохо.

Коллеги Мосийчука во главе с Олегом Ляшко вывезли его на каталке, после чего намерены доставить в институт им.Шалимова, где он будет прооперирован.