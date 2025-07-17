Фицо отметил, что его страна не будет поддерживать предложение о прекращении импорта российского газа после 1 января 2028 года.

В пятницу, 18 июля, Словакия разблокирует принятие нового, уже 18-го пакета санкций Евросоюза против России.

Такое заявление сделал премьер-министр страны Роберт Фицо в Facebook. Он заявил, что Братислава получила письменные гарантии от Европейской комиссии относительно цены на газ и его потенциального дефицита.

"Несмотря на огромное давление, угрозы и критику, мы заставили Еврокомиссию обратить внимание на то, как остановка российского газа повлияет на домохозяйства и экономику Словакии. Напряжение на обеих сторонах борьбы было ощутимо. Я считаю правильным сообщить, что мы преодолели первый этап", – сказал он.

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Он добавил, что Братислава якобы тратит 100 млн евро на компенсации за высокие цены на энергоносители. Также он сообщил, что Словакия получила гарантии относительно возможных арбитражных споров из-за невыполнения обязательств по контракту с "Газпромом", который рассчитан до 2034 года. Речь идет как об официальном письме, так и "неофициальных гарантиях".

По его словам, дальнейшее блокирование нового пакета антироссийских санкций было бы контрпродуктивным и угрожало бы интересам Словакии. Поэтому он отдал указание представителям страны в ЕС снять блокировку этого пакета 18 июля.

"Но сразу после этого начинается второй этап нашей борьбы с Еврокомиссией по российскому газу", – добавил он.

Фицо отметил, что его страна не будет поддерживать предложение о прекращении импорта российского газа после 1 января 2028 года.

Санкции против России: другие новости

Президент США Дональд Трамп дал России 50 дней на заключение мирного соглашения или соглашения о прекращении огня в войне против Украины. Если РФ не выполнит условия, ее ждут новые санкции, заявили в Белом доме.

Однако инвесторы не верят в угрозы Трампа о введении жестких санкций против России, пишет The Economist.

Но на фоне заявления Трампа в Сенате США пытались остановить продвижение двухпартийного законопроекта о жестких санкциях, где в частности предлагают ввести 500% пошлины на импорт товаров из стран, которые продолжают покупать российские энергоносители.

В то же время сенатор Линдси Грэм, который является одним из авторов этого законопроекта, заявил, что хочет обсудить этот документ с Трампом. Он говорит, что решение о голосовании в Сенате будет принято уже в ближайшие дни.

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