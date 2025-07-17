В НАТО признают, что вынуждены восстанавливать растерянный потенциал своих сухопутных сил.

Союзники по НАТО могут "стереть" Калининградский регион России в чрезвычайно сжатые сроки, если возникнет такая необходимость. Об этом заявил командующий армии США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью, которого цитирует Defense News.

По словам генерала, сейчас армия США и ее союзники по НАТО начинают реализацию нового стратегического плана "Линия сдерживания на восточном фланге". Его суть заключается в том, что страны альянса смещают акцент с воздушной и морской составляющей на сухопутные силы в потенциальном противостоянии с российским агрессором.

Как рассказал Донахью, в рамках плана противодействия российской угрозе союзники по НАТО срочно разрабатывают стандартизированные системы вооружений и обмена информацией с учетом промышленного и экономического потенциала членов альянса.

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В НАТО пытаются учесть опыт российско-украинской войны, где главной составляющей оказалось противостояние на земле, а сдерживание вражеского потенциала на море и в воздухе так же реализуется наземными средствами, а не симметричными морскими или воздушными системами вооружений.

В этом контексте генерал Донахью вспомнил о контролируемом россиянами Калининградском регионе, имеющем ширину примерно 75 км и со всех сторон окруженном странами НАТО. Теперь можно "стереть его наземными средствами в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать", говорит генерал.

"Мы уже это спланировали и уже разработали. Мы разработали возможности, чтобы убедиться, что мы можем остановить эту проблему массы и импульса", - сказал Донахью.

Также американский генерал рассказал, что на Западе наконец осознали проблему чрезмерной стоимости их оружия.

"Как общее правило: чем бы вы ни стреляли - ваша система или боеприпас, - это должно быть дешевле, чем объект противника, который вы уничтожаете", - подчеркнул генерал Донахью.

Перспективы войны НАТО против России

Как писал УНИАН, на Западе все громче обсуждают перспективу полномасштабной войны между Россией и странами НАТО. Например, бывший командующий сухопутными войсками Великобритании генерал Патрик Сандерс призвал как можно быстрее начать строительство бункеров-укрытий и развитие британской ПВО.

Также мы рассказывали, что на учениях европейские армии отрабатывают сценарии реальных боевых операций, которые уже состоялись в рамках российско-украинской войны. Например, в мае военные Польши и Финляндии разыграли сценарий битвы за аэродром, который воспроизводил битву за Гостомель в феврале 2022 года.

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