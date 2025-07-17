Неизвестно, кто и как потерял этот полудрагоценный камень, но исследователи не сомневаются, что этот человек вёл аристократический образ жизни.

Около 600 лет назад аристократ, посетивший средневековый замок, потерял изысканное украшение. Однако недавно археологи извлекли уникальный аметист в оправе из позолоченного огнем серебра из ила старого рва. Об этом пишет Live Science.

"Я полагаю, что этот предмет изначально был частью броши или, что менее вероятно, короны, что делает его таким уникальным в контексте средневекового поселения", - рассказал Лех Марек, археолог из Вроцлавского университета в Польше.

Средневековые украшения часто находят в кладах или гробницах, пишут Марек и Беата Мязга, другой археолог из Вроцлавского университета, в исследовании, опубликованном в онлайн-журнале Antiquity. По их словам, этот экземпляр был обнаружен в более "повседневной" ситуации предположительно, потерян кем-то, кто ехал в замок Кольно или обратно.

Видео дня

Интересно, что замок Кольно был основан в начале XIII века как крепость и княжеский дворец, а также служил таможней, контролировавшей транспортировку древесины. Первоначальный владелец, герцог Болеслав III Бжегский, впоследствии продал поместье богатым рыцарям. В 1443 году замок был сожжён и разрушен во время гражданских войн в Силезии. В 2010 году Марек и его команда начали археологические раскопки на руинах замка, обнаружив военные артефакты, кавалерийское снаряжение и керамику, характерную для XIV и XV веков.

Отмечается, что с помощью рамановской спектроскопии, которая измеряет свет, излучаемый лазерами, бомбардирующими вещество, для определения его молекулярного состава, драгоценный камень был идентифицирован как аметист. Рентгенофлуоресцентный анализ показал, что металлические детали были посеребренными и позолоченными, что включало значительное количество ртути.

"Благодаря своему символическому значению, доступности и эстетическим качествам аметисты были популярны в Средневековье", - сказал Марек.

Интересно, что средневековый фольклор предполагает, что аметисты могли защитить своего владельца от опьянения, яда, подагры, дурных снов, измены, обмана, плена, слепоты, колдовства и удушения. Они также могли символизировать веру, скромность и мученичество. Марек добавил:

"В сложной средневековой игре символов выбор камней для украшений всегда имел более глубокий смысл. И если драгоценный камень наделялся сверхъестественной силой, его ценность быстро возрастала".

Неизвестно, кто и как потерял этот полудрагоценный камень, но исследователи не сомневаются, что этот человек вёл аристократический образ жизни. По словам Марека, похожие украшения в похожих оправах находили на ювелирных изделиях высокого класса того периода. Однако аметист из замка Кольно необычен, поскольку это драгоценность высокого статуса, достойная герцога, которая, скорее всего, была утеряна в ходе совершенно обыденного дела несколько столетий назад.

Новости археологии

Потрясающее золотое кольцо, утерянное в средневековом замке в Словакии более 700 лет назад, было вновь обнаружено. Украшение, вероятно, носил епископ, и включает необычный шри-ланкийский красновато-фиолетовый сапфир, установленный в полосу, окруженную львами.

Вас также могут заинтересовать новости: