У американского лидера обнаружили заболевание, которое часто встречается у людей старше 70 лет.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прошел медицинское обследование из-за появления "легкого отека" на ногах и синяков на одной из рук. Об этом со ссылкой на заявление Белого дома пишет The Hill.

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, Трамп прошел комплексное обследование, включая диагностическое обследование сосудов. У него обнаружили заболевание, которое часто встречается у людей старше 70 лет.

" Обследование показало, что у 79-летнего Трампа хроническая венозная недостаточность. По данным Кливлендской клиники, это состояние возникает, когда вены ног не могут перекачивать кровь обратно к сердцу, что приводит к накоплению крови", – говорится в материале.

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Левитт добавила, что у Трампа не было никаких признаков тромбоза глубоких вен, то есть образования сгустков крови, или артериальной болезни, которая может включать в себя закупорку вен.

Синяки на одной из рук американского президента можно заметить и на недавних фотографиях, пишут журналисты. По словам врача Трампа, эти следы "соответствуют незначительным повреждениям мягких тканей от частых рукопожатий".

Здоровье Трампа

Предыдущий медосмотр президент США Дональд Трамп проходил еще в мае. Тогда в записке его врача было сказано, что он имеет "отличное" состояние здоровья.

Тогда врач Белого дома Шон Барбабелла сказал, что Трамп "демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью готов выполнять обязанности главнокомандующего и главы государства".

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