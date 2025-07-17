Активный образ жизни не только оздоравливает сердце, но и помогает похудеть, улучшает реакцию организма на инсулин, уменьшает воспаление.

Если вы решили улучшить свое здоровье, не обязательно ставить перед собой масштабные задачи: часто посещать спортзал, полностью отказаться от сахара и тому подобное. Можно начать с ежедневной ходьбы, пишет Parade. Таким образом, в частности, вы оздоровите свое сердце.

"Физическая активность, даже простая ходьба, - это одна из самых мощных вещей, которые вы можете сделать для здоровья сердца", - говорит кардиолог Майкл Фаттух.

Он пояснил, что активный образ жизни помогает снизить кровяное давление, похудеть, улучшает реакцию организма на инсулин, уменьшает воспаление.

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"И этот список можно продолжать. Суть в том, что те, кто остается активным, живут дольше и реже имеют сердечные приступы", - отметил врач.

Сколько же должна длиться ежедневная ходьба, чтобы она положительно влияла на здоровье сердца?

Доктор медицинских наук, кардиолог Майкл Барри рассказал, что Американская ассоциация сердца рекомендует не менее 150 минут в неделю заниматься умеренной аэробной активностью, которая может включать ходьбу. Если вы гуляете каждый день, это означает, что каждая прогулка должна длиться около 21 минуты, говорит он.

Если вы не привыкли к высокой физической активности, Барри рекомендует начинать с малого.

"Попробуйте ходить по 10 минут дважды в день, постепенно увеличивайте скорость и расстояние", - говорит он.

Вы советует увеличивать время ежедневно на одну минуту и постепенно достичь 30 минут.

"Я назначаю пациентам постоянные прогулки, особенно тем, кто ведет малоподвижный образ жизни", - говорит Фаттух.

По его словам, он обычно рекомендует начинать с 20-30-минутной прогулки четыре дня в неделю. Еще один совет - пользоваться лестницей вместо лифта.

"Ходьба - это путь к более умеренным уровням физических упражнений. Обязательно отслеживайте свой прогресс, ставьте реалистичные цели - и каждый месяц вы будете ближе к рекомендации Американской ассоциации сердца по 150 минут физических упражнений умеренной интенсивности в неделю", - пояснил он.

Как только 30-минутные прогулки станут для вас легкими, говорят оба кардиолога, их нужно сделать сложнее: ходить быстрее, выбирать более сложные маршруты (с холмами или лестницами), носить утяжеленный жилет.

"Положительное влияние ходьбы и активного отдыха заметите быстро. Вы увидите краткосрочное и долгосрочное улучшение настроения, уменьшится боль в суставах и мышцах, поднимется уровень энергии. Со временем ваше кровяное давление, частота сердечных сокращений в состоянии покоя и даже уровень холестерина и диабета снизятся. Все это способствует здоровой сердечно-сосудистой системе", - заверил Фаттух.

Доктор Барри добавил, что ежедневные прогулки также улучшают сон, настроение, повышают выносливость.

Ранее УНИАН рассказывал, что есть, чтобы сердце было здорово. Американская кардиологическая ассоциация говорит, что употребление определенных фруктов благодаря клетчатке, витаминам, минералам и антиоксидантам в их составе поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. Эксперты назвали 10 фруктов с низким содержанием сахара, которые идеально подходят для тех, кто хочет улучшить здоровье сердца. Это - ягоды, персики, арбуз, грейпфрут, яблоки, авокадо, апельсины, киви, гранат, сливы.

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