Примечательно, что участие украинца в том историческом событии долго пытались скрыть.

Российский диктатор Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно украинскому офицеру времен Второй мировой войны Алексею Бересту. Об этом говорится в соответствующем указе правителя РФ, пишет пропагандистское агентство ТАСС.

Украинский офицер был одним из тех, кто в мае 1945 года участвовал в поднятии советского флага над Рейхстагом. Но его роль в том историческом событии долго пытались скрыть, рассказывают в Музее становления украинской нации.

"В официальной советской историографии указано, что Знамя Победы установили сержанты М. Егоров и М. Кантария. Факт, что среди героев был Алексей Берест, скрывался", – заявляют там.

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Однако существует протокольный документ под названием "Боевая характеристика знамени", который подписал командующий войсками 3-й ударной армии генерал-полковник Кузнецов, а также член Военного совета армии генерал-майор Литвинов. И в том документе имя украинского офицера упоминается.

Стоит отметить, что в Украине подвиг офицера признали еще 20 лет назад – в 2005-м ему присвоили звание Героя Украины.

Алексей Берест – что известно об украинском офицере

По данным из открытых источников, Алексей Берест родился в марте 1921 года на Сумщине. Он потерял обоих родителей в возрасте 11 лет, воспитывали его старшие сестры.

Он присоединился к рядам Красной армии в 1939 году. В частности, участвовал в обороне Ленинграда и боях на Волховском фронте.

Алексей Берест – один из советских военных, устанавливавших советский флаг на здании Рейхстага в Берлине. Кроме того, он лично вел переговоры с остатками гарнизона Рейхстага, принуждая их к капитуляции, рассказывают в Музее становления украинской нации.

Погиб Алексей Берест в ноябре 1970 года, когда пытался спасти ребенка на железнодорожных путях в российском Ростове-на-Дону.

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