Глава МИД считает решение Венгрии "неадекватным".

Венгрия ввела санкции против украинских военных чиновников. Украина может ввести ответные меры. Об этом сообщил на платформе Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Так, глава украинской дипломатии назвал решение Венгрии "необоснованным и абсурдным".

"Мы отвергаем манипуляции Венгрии и не потерпим такого неуважения к нашим военным. Украина оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ", - говорится в заявлении министра.

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Смерть мобилизованного венгра и реакция Венгрии

Как писал УНИАН, в начале июля в больнице на Закарпатье умер местный житель, который был мобилизован в ряды ВСУ в середине июня. Как рассказали в пресс-службе Сухопутных войск, мужчина сбежал из учебного центра и обратился в больницу, где его госпитализировали с диагнозом "острая реакция на стресс". После нескольких дней лечения мужчина умер от "тромбоэмболии легочной артерии". При этом в Сухопутных силах отмечали, что на теле умершего не было следов избиения.

Однако в Венгрии утверждают другое. Правительство Виктора Орбана начало раздувать международный скандал вокруг этого случая, обвиняя украинские власти в том, что мужчин в Украине "забивают до смерти во время принудительного призыва". Официальный Будапешт утверждает, что мужчину якобы жесткого избили работники ТЦК во время попытки мобилизовать.

При этом венгерские СМИ ссылаются на какое-то видео в Сети, где этот человек якобы был то ли избит, то ли случайно травмирован во время обучения на полигоне.

В конце концов, официальный Будапешт решил ввести санкции против трех высокопоставленных чиновников Сухопутных войск ВСУ, ответственных за мобилизационные процессы на Закарпатье. Им запретили въезд на территорию Венгрии.

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