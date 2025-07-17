Дальность полета новой ракеты должна составить 2 тысячи километров, сказано в материале.

Великобритания и Германия начинают работу над созданием ракетной системы дальнего радиуса действия "супер-Taurus".

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на немецкие страны, Берлин и Лондон договорились разработать такую ракету в течение ближайших 10 лет "или около того". Дальность ее полета должна составить 2 тысячи километров.

Издание отмечает, что Германия располагает примерно 600 ракетами "Taurus" дальностью в 500 км. Они считаются одним из самых мощных видов оружия в арсенале этой страны. Эти ракеты давно являются предметом обсуждений из-за того, что правительство канцлера Фридриха Мерца – как и правительство под руководством Олафа Шольца – отказывается передавать их Украине. Целями для ударов называли как Крымский мост, так и другие важные объекты.

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При этом 17 июля Мерц подписал с британским премьером Киром Стармером стратегический договор, который включает пункт о "взаимопомощи в деле защиты друг друга и дорожную карту для выгодных сделок по продаже оружия", пишут авторы. Отмечается, что это соглашение будет самым всеобъемлющим между Германией и Великобританией с 1945 года.

"Хотя Германия и Великобритания уже обязались защищать друг друга в соответствии со Статьей 5 Нато, новый договор – это попытка укрепить это партнерство на двустороннем уровне. Он также является частью того, что официальные лица Великобритании описывают как новый "треугольный" альянс, возникающий между Великобританией, Германией и Францией в ответ на растущую угрозу, исходящую от России", – объясняют журналисты.

Другие новости об оружии

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что поставку дополнительных Patriot в Украину пытаются осуществить в максимально сжатые сроки. По его словам, это может занять недели.

Тем временем в Чехии заявили, что поставки артиллерийских боеприпасов в Украину, которые организовала страна, растут. Отмечается, что странам-донорам предлагаются доступные партии боеприпасов и они самостоятельно выбирают, за что именно готовы заплатить.

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