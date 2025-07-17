Министерства обороны обсуждают детали, как можна обеспечить поставку в сжатые сроки, отметил канцлер Германии.

Украина получит Patriot в течение ближайших недель, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц 17 июля в Лондоне во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщает Укринформ.

"В эти часы министерства обороны обсуждают детали того, как мы можем обеспечить соответствующую поставку Patriot в Украину в сжатые сроки. Это может занять недели. Переговоры очень конкретные, американская сторона готова это сделать, но мы еще не имеем результата", - отметил канцлер Германии.

По его словам, между министрами обороны могут будут заключены договоренности, которые сделают технически возможным то, что пообещал американский президент.

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"США готовы предоставить Украине оружие, которое профинансируют европейские партнеры. Германия хочет сделать значительный вклад в это. Нам нужно обсудить детали с нашими партнерами как можно скорее", - подчеркнул Мерц.

Он напомнил, что была достигнута договоренность о том, что Украине доставят новые системы Patriot из Европы и что эти системы затем будут заменены Соединенными Штатами. Сейчас, по его словам, важно понимать, когда может произойти такая замена.

"Больше всего нам нужна ясность относительно того, как США заменят системы вооружения, переданные Европой... В конце концов, мы также должны поддерживать собственные оборонные возможности", - подчеркнул канцлер Германии.

Кроме того, он сообщил, что Украина "в ближайшие недели и месяцы" получит поддержку "в больших масштабах", в частности в вопросе дальнобойного оружия. Мерц не привел подробности, а также уклонился от ответа, будут ли поставлены Украине ракеты Taurus.

Системы Patriot для Украины: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, в НАТО сделали заявление о том, что ведется подготовка к скорой передаче Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. "Подготовка идет полным ходом, мы тесно сотрудничаем с немцами по вопросу передачи Patriot. Мне было дано указание действовать как можно быстрее", - заявил верховный командующий НАТО Алексей Гринкевич.

Комментируя заявление президента США Дональда Трампа о 17 Patriot для Украины, военный эксперт Павел Нарожный высказал мнение, что это абсолютно нереалистичная цифра. Он считает, что, вероятно, речь идет о 17 пусковых Patriot, то есть двух батареях. Он добавил, что о 2-3 батареях Patriot говорил ранее и президент Украины Владимир Зеленский.

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