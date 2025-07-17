В очаровательном городе с соборами находится лучший ресторан в Великобритании

Город гармонично сочетает в себе городскую суету и очарование сельской местности.

На окраине национального парка Саут-Даунс в графстве Хэмпшир расположен один из самых очаровательных городов Великобритании с недавно названным лучшим рестораном в стране.

Как пишет Daily Express, Винчестер славится и другими достопримечательностями.

Интересно, что там находится один из старейших колледжей мира, который служил местом съёмок таких блокбастеров, как "Гарри Поттер" и "Отверженные". Винчестер - древняя столица Англии, где когда-то жил король Альфред Великий. Он наиболее известен своим невероятным собором XI века и Большим залом, где более 700 лет проходил Круглый стол короля Артура.

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Отмечается, что город гармонично сочетает в себе городскую суету и очарование сельской местности. В Винчестере находится крупнейший в стране фермерский рынок, который идеально подходит для однодневной прогулки.

Если туристы решат заглянуть в Винчестер (что несложно, ведь он всего в часе езды на поезде от Лондона), то они могут посетить недавно признанный лучшим ресторан в Великобритании. Согласно путеводителю Good Food Guide, Lucky Lychee - лучший из лучших.

Интересно, что этот малазийский ресторан работает на базе паба Greene King, и, по словам главного редактора Элизабет Картер, это "именно то место, о котором вы мечтаете иметь в своём районе". Она сказала:

"Энергия и обаяние Джеймса Харриса сияют повсюду, а кулинарное мастерство Николь Йео незабываемо. Я не перестаю рекомендовать это место".

Отмечается, что владельцы заведения Джеймс и Николь были в восторге от победы, сказав, что гордятся возможностью представить малазийскую кухню, и поблагодарили своих клиентов за поддержку, которая позволяет им заниматься любимым делом.

Новости туризма

Саутволд расположился на побережье Северного моря в графстве Саффолк в Великобритании, окруженный почти нетронутыми равнинами с севера и юга.

Турист утверждает, что для любителей пива посещение города будет неполным без экскурсии по пивоварне и винокурне, которые вот уже более 100 лет находятся в самом сердце города.

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