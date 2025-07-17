Российская сторона видит в этом подготовку к боевым действиям.

Российская Федерация возмутилась участием воздушных Сил самообороны Японии в американских военных учениях Resolute Force Pacific.

Министерство иностранных дел выразило протест посольству Японии в Москве, поскольку с 9 июля по 4 августа действия будут проходить на военно-тренировочных базах "в непосредственной близости от дальневосточных границ Российской Федерации".

Согласно заявлению, целью маневров является повышение оперативной совместимости и наращивание потенциала сдерживания и реагирования в приближенных к боевым условиях. Российская сторона назвала это потенциальной угрозой собственной безопасности и пригрозила "адекватными контрмерами":

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"Со стороны командования Сил самообороны звучали прямые намеки на то, что необходимость этих мер продиктована активизацией мер России по укреплению своей обороноспособности. Россия считает такую безответственную деятельность, имеющую все признаки подготовки к вооруженному конфликту, недопустимой".

Напомним, недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США, Японию и Южную Корею в создании "антикорейского альянса" против КНДР. .

Военные учения Resolute Force Pacific

REFORPAC являются крупнейшими в истории Военно-воздушных сил США учениями по реагированию на чрезвычайные ситуации, которые проводятся в Индо-Тихоокеанском регионе.

Учения продлятся с 10 июля по 8 августа и будут охватывать более 50 локаций в регионе, включая Гуам, Гавайи, Японию и северные Марианские острова. Участие в учениях примут более 12 тысяч военнослужащих и около 350 летательных аппаратов, включая самолеты и космические платформы.

Они призваны создать многонациональную синергию, которая делает невозможным изолированный или локальный ответ со стороны потенциального противника, демонстрируя оперативную готовность и гибкость США и их партнеров.

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