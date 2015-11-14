Порошенко: мы защищаем ценности французской революции и нас не запугать

Об этом он написал в "Твиттере".

Глава государства подчеркнул, что "украинская власть будет действовать решительно, эффективно и ответственно для защиты мира и спокойствия украинского народа".

Читайте такжеПорошенко поручил усилить меры безопасности в аэропортах и ввести спецрежим на границе

"Нас не запугать. Мы защищаем общие европейские ценности, сформированные во время французской революции: свобода, равенство, братство", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 13 на 14 ноября в Париже произошла серия терактов, в результате которых, по предварительным данным, погибло более 150 человек.