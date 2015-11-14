Порошенко: мы защищаем ценности французской революции и нас не запугать
12:45, 14 ноября 2015Политика
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Президент Петр Порошенко заявил, что украинская власть в связи с терактами во Франции будет действовать решительно.
Порошенко заявил, что власть будет действовать решительно / Фото УНИАН
Об этом он написал в "Твиттере".
Глава государства подчеркнул, что "украинская власть будет действовать решительно, эффективно и ответственно для защиты мира и спокойствия украинского народа".
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"Нас не запугать. Мы защищаем общие европейские ценности, сформированные во время французской революции: свобода, равенство, братство", - подчеркнул Порошенко.
Как сообщал УНИАН, в ночь с 13 на 14 ноября в Париже произошла серия терактов, в результате которых, по предварительным данным, погибло более 150 человек.
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