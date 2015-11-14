Известно о 153 жертвах терактов в Париже, ИГ взяло на себя ответственность

Из них 112 погибли в концертном зале театра Батаклан.

По информации РИА Новости, террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за серию атак.

At least 149 people killed in Friday’s Paris and Saint-Denis attacks, French officials say. https://t.co/XPeam8JkcIpic.twitter.com/hXjJySjRnk — CNN International (@cnni) November 14, 2015

Как сообщал УНИАН, в Париже произошло сразу несколько терактов.

Полиция сообщала о семи отдельных нападениях террористов.

Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов 10 округа французской столицы, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция — Германия, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд.

Кроме того, на рок-концерте в театре "Батаклан" в 11 округе неизвестные захватили заложников. Около 100 человек погибли, еще 40 стали жертвами терактов в других районах столицы.

В связи со случившимся ранее Олланд объявил о введении в стране чрезвычайного положения и закрытии государственных границ.

В то же время полиция обратилась к жителям Парижа с просьбой не покидать свои дома. Соответствующая запись появилась на странице парижской префектуры в социальной сети Twitter.

Полиция также призвала администраторов "всех заведений, в которых находятся люди, усилить бдительность и проверять людей на входе". Стражи порядка также рекомендовали рестораторам "прекратить какую-либо деятельность (их заведений) вне зданий".