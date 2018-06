Обама об атаках в Париже: Это нападение на все идеалы современного мира (видео)

По его словам, это нападение на "все идеалы современного мира", в том числе liberté, égalité, fraternité (свобода, равенство, братство).

Он сказал, что пока не звонил президенту Франции Олланду, чтобы не "отвлекать от происходящего", цитирует Обаму Дождь.

Обама подчеркнул, что предлагает любую возможную помощь Франции.

