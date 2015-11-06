В Израиле прошла акция в поддержку Корбана

Акция протеста против политических преследований в Украине прошла под стенами украинского посольства в Тель-Авиве.

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Участники акции держали плакаты и выкрикивали лозунги в поддержку лидера УКРОПа, которому суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Вместе с тем активисты призвали освободить всех политзаключенных в Украине.

Напомним, сегодня, 6 ноября, правоохранители доставили Корбана по месту прописки в Днепропетровске.

Как сообщал УНИАН, Корбана был задержан в результате совместной операции СБУ и Генпрокуратуры 31 октября в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

5 ноября утром Печерский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании Корбану меры пресечения. После многочасового заседания суд вынес решение избрать меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца - до 31 декабря 2015 года включительно. В постановлении определено, что Корбан должен носить электронное средство контроля.