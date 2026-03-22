Популярный украинский певец рассекретил свой вес после похудения

Дмитрий также рассказал, что помогло ему прийти в форму.

Популярный украинский певец Дмитрий Волканов, известный по хитам "Доню", "Зоряне небо", "Тебе знайшов" и многим другим композициям, рассекретил свой вес после похудения.

Ранее артист признавался, что набрал килограммы из-за неправильного питания, 4–5 часов сна, алкоголя после выступлений и хот-догов в дороге. Тогда он даже показал фото до и после похудения в сети.

"Я небольшого роста – у меня рост 164 см. И на тот момент я весил почти 73 кг. Я так на себя посмотрел в зеркало – мне это не нравилось", – вспомнил Волканов в проекте "Ближче до зірок".

Видео дня

Позже Дмитрий смог взять себя в руки и побороть собственные отговорки. Теперь он держит свой вес и активно занимается спортом с тренером.

"У меня есть тренер в спортзале, мы занимаемся, но нет какого-то жесткого режима. Просто я действительно ем немного меньше, чем обычно. Сейчас я где-то 60 кг, вот недавно весил 61,8", - добавил певец.

Напомним, ранее украинский певец Никита Киселев поразил похудением на 40 килограммов.

Вас также могут заинтересовать новости: