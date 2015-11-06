Правоохранители доставили Корбана по месту прописки в Днепропетровске, его встретил отец (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, это транслировалось телеканалом "112".

Правоохранители привезли Корбана к дому и попросили журналистов позволить ему пройти в дом, и не создавать преграды на пути. После того, как журналисты сделали коридор перед входом в дом, Корбан в сопровождении правоохранителей вышел из автомобиля и направился к своему дому. По дороге он поздоровался со своим отцом, который встречал его у входа.

В квартире Геннадия Корбана находятся следователи, сотрудники Службы безопасности Украины и милиции, а также один адвокат, сообщили в "УКРОПе" на странице в Facebook.

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Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан в результате совместной операции СБУ и Генпрокуратуры 31 октября в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

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5 ноября утром Печерский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании Корбану меры пресечения. После многочасового заседания суд вынес решение избрать меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца - до 31 декабря 2015 года включительно. В постановлении определено, что Корбан должен носить электронное средство контроля.