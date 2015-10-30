За Чернигов еще посоперничают действующий мэр Соколов и депутат ВР Атрошенко

20:04, 30 октября 2015
Политика
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В Чернигове во втором туре выборов городского головы примут участие действующий городской голова Александр Соколов (партия "Наш край") и народный депутат Украины Владислав Атрошенко ("Блок Петра Порошенко "Солидарнисть").

чернигов / cvu.org.ua

Как передает корреспондент УНИАН, постановление о проведении повторного голосования по выборам Черниговского городского головы приняла сегодня городская ТИК.

Согласно официальным результатам голосования, 25 октября за Соколова проголосовали 32612 черниговчан (33,74%), за Атрошенко - 22560 (23,34%). Явка избирателей в Чернигове составила 44%.

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В свою очередь Владимир Зуб ("Самопомич") получил 11023    голоса (11,41%), Николай Миргородский (ВО "Батькивщина") - 10376 голосов (10,74%), Игорь Андрейченко ("ДемАльянс") - 4802 голоса (5%), Олег Куприенко (Радикальная партия) - 2948 (3,05%), Андрей Мищенко (ВО "Свобода") - 2622 (2,71%).

Напомним, что Зуб, Андрейченко и Мищенко среди прочих участвовали и в недавних скандальных выборах депутата Рады от черниговского округа №205.

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