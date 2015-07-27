ЦИК обработала 100% протоколов на 205-м округе в Чернигове

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Так, за кандидата в нардепы от Блока Петра Порошенко Сергея Березенко проголосовали 35,90% избирателей, кандидата от "Укропа" Геннадия Корбана поддержали 14,76% граждан.

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Как сообщал УНИАН, по результатам трех из четырех экзит-поллов на промежуточных выборах в 205-м округе в Чернигове побеждает Геннадий Корбан.

В частности, согласно данным экзит-полла New Image Marketing Group, Корбан лидирует на выборах в 205-м округе с 33% голосов, а по результатам опроса центра SOCIS его оппонент Березенко набрал 31,4%.

По результатам экзит-пола организации "Доброчин", Корбан лидирует на выборах в 205-м округе с 22,8% голосов.