Действующий Мэр Одессы лидирует на выборах согласно экзит-поллу студии Шустера

Так на выборах мэра Одессы экзит-полл показал такие результаты:

На выборах мэра Одессы также лидирует действующий мэр Геннадий Труханов с 47,6%, за ним Саша Боровик с 30,8%, бывший мэр Эдуард Гурвиц 9,6%, Кивалов 3,7%, а Фабрикант 2,8%.