Действующий Мэр Одессы лидирует на выборах согласно экзит-поллу студии Шустера

20:29, 25 октября 2015
Политика
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Студия Савика Шустера огласила свои экзит-поллы, проведенные во время выборов сегодня, 25 октября.

Труханов набирает почти 48%

Так на выборах мэра Одессы экзит-полл показал такие результаты:

На выборах мэра Одессы также лидирует действующий мэр Геннадий Труханов с 47,6%, за ним Саша Боровик с 30,8%, бывший мэр Эдуард Гурвиц 9,6%, Кивалов 3,7%, а Фабрикант 2,8%.

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