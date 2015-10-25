Экзит-полл от Савика Шустера: В Днепропетровске лидирует Филатов
20:20, 25 октября 2015Политика
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Студия Савика Шустера огласила свои экзит-поллы, проведенные во время выборов сегодня, 25 октября.
Филатов набирает почти 42%
Так на выборах мэра Днепропетровска экзит-полл показал такие результаты:
За Бориса Филатова проголосовали 41,6 % избирателей, за представителя Оппоблока - Вилкула 32%.
За Краснова отдали голоса 11 %, Курячий набрал 5,8 %, а Чеберда 2,2%.
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