Россия настаивала на амнистии боевиков до выборов на Донбассе, но Украина отстояла свои позиции - АП

Об этом на брифинге в Киеве заявил заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев, передает корреспондент УНИАН.

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Замглавы АП отметил, что в Париже российская сторона пыталась отстаивать свои интересы.

"Отмечалось, что Украина должна внести свои изменения в Конституцию - этого не произошло. Во-вторых, например, говорилось о том, что Украина должна принять новый закон об амнистии, согласно которому автоматически амнистировать всех боевиков - этого не произошло", - подчеркнул Елисеев.

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В этой связи он заявил, что "мы отвергли любые попытки принять новый закон об амнистии, тем более, чтобы в соответствии с этим законом проходила автоматическая амнистия для боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"В-третьих, российская сторона настаивала на том, чтобы полная амнистия была введена до момента проведения местных выборов на Донбассе - этого также не произошло", - констатировал заместитель главы АП.

Таким образом, подчеркнул Елисеев, Украина нового закона об амнистии принимать не собирается. "Мы использовали парижскую площадку для того, чтобы аргументированно доказать, что он принят и в соответствии с Минскими договоренностями он в полной мере соответствует международным нормам и стандартам", - сказал Елисеев.

Заместитель АП пояснил, что полная амнистия не может быть введена до местных выборов. "По одной простой причине - решения об амнистии должны принимать законно избранные органы власти", - подчеркнул Елисеев.

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Украинская сторона в Париже привела пример международного опыта применения амнистии, в частности на примере Балкан и Чечни.

Как сообщал УНИАН, 2 октября в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ по ситуации на Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи заявил, в частности, что ее участники подчеркнули недопустимость проведения фейковых выборов 18 октября и 1 ноября на Донбассе и достигли договоренностей, что такие выборы должны проходить исключительно по украинским законам.

В свою очередь президент Франции Франсуа Олланд заявил, что во время переговоров стороны договорились, что для проведения выборов в так называемых "ДНР" и "ЛНР" "будет принят отдельный закон".

Олланд также добавил, что в рамках встречи обсуждался вопрос амнистии, которая "должна состояться вместе с выборами".

"Это означает, что иммунитет должен быть предоставлен и гарантирован всем кандидатам во время предвыборного периода", - сказал президент Франции.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что амнистия для боевиков "ДНР"/"ЛНР" обсуждалась "нормандской четверкой" в Париже в увязке с местными выборами и конституционной реформой в Украине. По его словам, по предложению Франции, поддержанном Германией, "рассматривалась возможность согласования таких сроков выборов, которые бы обеспечивали выполнение всех других аспектов Минских договорённостей – включая амнистию, особый статус, конституционную реформу".