Лавров заявляет, что амнистия для боевиков "ДНР"/"ЛНР" обсуждалась в Париже в увязке с выборами и конституционной реформой

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал на пресс-конференции в Москве, комментируя переговоры лидеров "нормандской четверки" в Париже.

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"Еще один важный аспект, который подробно обсуждался в Париже на встрече лидеров "нормандской четверки" - это непреследование лиц за участие в событиях, которые проходили на юго-востоке Украины, то есть амнистия. Обсуждалась эта ситуация – особый статус, конституционная реформа, амнистия и местные в увязке всех этих компонентов между собой", - заявил Лавров.

По его словам, по предложению Франции, поддержанном Германией, "рассматривалась возможность согласования таких сроков выборов, которые бы обеспечивали выполнение всех других аспектов Минских договорённостей – включая амнистию, особый статус, конституционную реформу".

Как сообщал УНИАН, 2 октября в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ по ситуации на Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи заявил, в частности, что все ее участники отметили недопустимость проведения фейковых выборов 18 октября и 1 ноября и достигли договоренностей, что такие выборы должны проходить исключительно по украинским законам.

В свою очередь президент Франции Франсуа Олланд заявил, что во время переговоров стороны договорились, что для проведения выборов в так называемых ДНР и ЛНР "будет принят отдельный закон".

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Олланд также добавил, что в рамках встречи обсуждался вопрос амнистии, которая "должна случиться вместе с выборами". "Это означает, что иммунитет должен быть предоставлен и гарантирован всем кандидатам во время предвыборного периода", - сказал президент Франции.