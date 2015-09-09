Бывшего заместителя главы ГФС Ликарчука поймали на подделке теста полиграфа. Ликарчук опровергает (фото, видео)
Журналисты поймали на лжи и подделке выводов теста на полиграфе недавно уволенного правительством с должности заместителя председателя Государственной фискальной службы Константина Ликарчука.
В день своего увольнения Ликарчук обнародовал видео, где он по предложению общественной организации удачно проходит тест на полиграфе.
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"Вопросов не знал. Знал только, что будут проверять меня на предмет коррупции. Вывод: проверку на полиграфе я прошел", - написал Ликарчук в своем Facebook.
Однако на видео видно, что на вопрос "То, что мотивом вашего поступления на государственную службу было получение откатов и левого заработка - это правда?", Ликарчук, судя по мимике, отвечает утвердительно, однако в протокол внесены ответ "нет".
По словам журналиста Дениса Бигуса ответ в документах был отредактирован с помощью Photoshop. Как подтверждение этому он демонстрирует архив записей на сайте Общественной организации Солдат Студент, которая и инициировала тест.
Впоследствии, Ликарчук отреагировал на эту информацию на своей странице в Фейсбук. Он заявил, что сначала на распечатке полиграфа была допущена ошибка, которую потом исправили и приводит скан документа, который это подтверждает. Он также утверждает, что ответил на вопрос "Нет".
ЖУРНАЛИСТЫ-БУРАТИНЫ?Журналист Денис Бигус в своем фб сегодня обвинил меня в том, что один из моих ответов во время про...Posted by Kostiantyn Likarchuk on 9 сентября 2015 г.