Порошенко утверждает, что действующая коалиция продолжит работать ради интересов Украины

Об этом он заявил в своем обращении по поводу сегодняшних беспорядков возле здания Верховной Рады, передает корреспондент УНИАН.

"Конституционные изменения должны объединять всю Верховную Раду, и это отнюдь не означает переформатирования коалиции", - сказал глава государства.

По его словам, действующая коалиция, несмотря на сегодняшние события в парламенте, продолжит работать, потому что "так надо в интересах Украины".

"Другие варианты не рассматриваются даже в теории. Это моя твердая позиция", - подчеркнул Порошенко.

Читайте такжеЯценюк сделал жесткое заявление по поводу "бандитов" и событий, произошедших под Радой (обновлено)

Как сообщал УНИАН, сегодня под зданием Верховной Рады после принятия в первом чтении изменений в Конституцию относительно децентрализации начались столкновения между митингующими и правоохранителями.

Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

Один боец Нацгвардии погиб. Еще 122 человека, по данным МВД, пострадали.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что мужчину, который бросил гранату, задержали.