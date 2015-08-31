Задержанный боец "Сичи", который бросил гранату возле Рады, приехал из зоны АТО в отпуск
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что задержанный сознался, что бросил гранату во время столкновений возле Верховной Рады между правоохранителями и митингующими, которые выступали против изменения в Конституцию Украины в части децентрализации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аваков сообщил сегодня на брифинге.
"Задержанный Гуменюк Игорь Владимирович использовал гранату типа РГО... Одна граната была при нем, при задержании, другую он бросил, сознался в этом, и чека от гранаты была у него. Назвался "свободовцем" и бойцом батальона "Сич", находящимся в отпуске с 3 августа по 3 сентября", - заявил Аваков.
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Как сообщал УНИАН, один из бойцов Национальной гвардии погиб от осколка боевой гранаты, а не пули.
Столкновения возле ВР начались сразу после голосования за изменения в Конституцию в части децентрализации.
Протестующие начали бросать в правоохранителей бутылки, дымовые шашки и брусчатку. Также в правоохранителей бросили боевую гранату.
Милиция заявляет о почти 100 раненых правоохранителях, в том числе 10 из них находятся в тяжелом состоянии.