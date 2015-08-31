В сети появилось новое кровавое видео противостояний во ВР
19:11, 31 августа 2015Общество
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В сети появилось видео с раненым от взрыва гранаты под ВР срочником Нацгвардии.
Появилось новое видео взрыва гранаты под ВР / УНИАН
На видео видно, как во время противостояний, после взрыва гранаты, оказывается первая помощь окровавленому нацгвардейцу.
Внимание! Видео содержит жесткие кадры раненого человека. 18+
Как сообщал УНИАН, один из бойцов Национальной гвардии погиб от осколка боевой гранаты.
Столкновения возле ВР начались сразу после голосования за изменения в Конституции в части децентрализации.
Протестующие начали бросать в правоохранителей бутылки, дымовые шашки и брусчатку. Также в правоохранителей бросили боевую гранату.
Милиция заявляет о почти 100 раненых правоохранителей, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.
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