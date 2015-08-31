В сети появилось новое кровавое видео противостояний во ВР

На видео видно, как во время противостояний, после взрыва гранаты, оказывается первая помощь окровавленому нацгвардейцу.

Внимание! Видео содержит жесткие кадры раненого человека. 18+

Как сообщал УНИАН, один из бойцов Национальной гвардии погиб от осколка боевой гранаты.

Столкновения возле ВР начались сразу после голосования за изменения в Конституции в части децентрализации.

Протестующие начали бросать в правоохранителей бутылки, дымовые шашки и брусчатку. Также в правоохранителей бросили боевую гранату.

Милиция заявляет о почти 100 раненых правоохранителей, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.