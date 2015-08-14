СБУ: Заправки Ахметова обеспечивали горючим террористов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

По его словам, во время обыска в ООО “Параллель” были выявлены талоны на топливо со штампами так называемого “министерства угля и энергетики ДНР”, выданные ООО “Параллель”, общим объемом на 1 тыс. тонн.

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“11 августа во время обыска в рамках уголовного производства по признакам совершения должностными лицами ООО “Параллель” финансирования терроризма, в офисных помещениях и местах фактического проживания руководства компании следователи изъяли использованные талоны на приобретение различных видов топлива с печатями различных структур самопровозглашенных республик, в частности так называемого “министерства угля и энергетики” и других”, - сказал он.

Также Тандит добавил, что емкости и резервуары этой компании на территории Донецкой и Луганской областей использовались для хранения топлива, полученного боевиками из России под видом “гуманитарной помощи”.

“Официальные данные расследования свидетельствуют о том, что “Параллель” - один из крупных региональных операторов сети АЗС, уставный капитал которой контролируется компанией “Параллель нефть LTD”, - сказал он.

Также он подчеркнул, что, по оперативным данным, боевики заправляли свой транспорт на заправках “Параллели”.

«Установлено, что по согласованию с руководством этой компании через специального уполномоченного компании “Параллель нефть LTD” в самопровозглашенной “ДНР” талоны на топливо выделялись командирам (подразделений боевиков — УНИАН)”, - сказал Тандит.

Как сообщал УНИАН, 11 августа в СБУ заявили о проведении в Запорожье обыска в офисе компании «Параллель», управляющей автозаправочным бизнесом группы СКМ.

«В офисе компании «Параллель» санкционированный обыск проводится в рамках расследования уголовного производства по ст. 258-5 – (финансирование терроризма)», - сообщили в пресс-центре.

По данным СБУ, обыск инициирован с целью проверки достоверности полученной оперативной информации о причастности данной структуры к совершению преступления.

Справка УНИАН. Компания «Параллель-М ЛТД» работает под брендом «Параллель» в Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областях.

На данный момент действует 41 АЗК под ТМ «Параллель», еще 13 АЗС продают фирменное топливо от компании «Параллель».

«Параллель-М ЛТД» контролирует компания Parallel Nafta LTD, дочерняя компания группы СКМ Рината Ахметова.