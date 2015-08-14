СБУ: Заправки Ахметова обеспечивали горючим террористов
Компания «Параллель», управляющая автозаправочным бизнесом группы СКМ, обеспечивала топливом террористов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.
По его словам, во время обыска в ООО “Параллель” были выявлены талоны на топливо со штампами так называемого “министерства угля и энергетики ДНР”, выданные ООО “Параллель”, общим объемом на 1 тыс. тонн.
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“11 августа во время обыска в рамках уголовного производства по признакам совершения должностными лицами ООО “Параллель” финансирования терроризма, в офисных помещениях и местах фактического проживания руководства компании следователи изъяли использованные талоны на приобретение различных видов топлива с печатями различных структур самопровозглашенных республик, в частности так называемого “министерства угля и энергетики” и других”, - сказал он.
Также Тандит добавил, что емкости и резервуары этой компании на территории Донецкой и Луганской областей использовались для хранения топлива, полученного боевиками из России под видом “гуманитарной помощи”.
“Официальные данные расследования свидетельствуют о том, что “Параллель” - один из крупных региональных операторов сети АЗС, уставный капитал которой контролируется компанией “Параллель нефть LTD”, - сказал он.
Также он подчеркнул, что, по оперативным данным, боевики заправляли свой транспорт на заправках “Параллели”.
«Установлено, что по согласованию с руководством этой компании через специального уполномоченного компании “Параллель нефть LTD” в самопровозглашенной “ДНР” талоны на топливо выделялись командирам (подразделений боевиков — УНИАН)”, - сказал Тандит.
Как сообщал УНИАН, 11 августа в СБУ заявили о проведении в Запорожье обыска в офисе компании «Параллель», управляющей автозаправочным бизнесом группы СКМ.
«В офисе компании «Параллель» санкционированный обыск проводится в рамках расследования уголовного производства по ст. 258-5 – (финансирование терроризма)», - сообщили в пресс-центре.
По данным СБУ, обыск инициирован с целью проверки достоверности полученной оперативной информации о причастности данной структуры к совершению преступления.
Справка УНИАН. Компания «Параллель-М ЛТД» работает под брендом «Параллель» в Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областях.
На данный момент действует 41 АЗК под ТМ «Параллель», еще 13 АЗС продают фирменное топливо от компании «Параллель».
«Параллель-М ЛТД» контролирует компания Parallel Nafta LTD, дочерняя компания группы СКМ Рината Ахметова.