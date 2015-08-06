ВСК заявляет о новых фактах в расследовании событий в Мукачево: контрабанда - не основная причина конфликта

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Блок Петра Порошенко», на 18-20 августа запланирована новая командировка на Закарпатье для исследования и выяснения некоторых технических обстоятельств.

«В ходе работы временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию обстоятельств конфликта в Закарпатской области появились новые факты. Это, в частности, касается расхождений между информацией прокуратуры, СБУ и милиции Закарпатской области. Мы хотим для себя выяснить все обстоятельства, чтобы дать событиям 11 июля в Мукачево политико-правовую оценку», - сообщил член ВСК Валерий Пацкан.

По словам народного депутата, ВСК уже известно, что все силовые структуры области заранее знали о встрече 11 июля представителей Правого сектора с представителями народного депутата Михаила Ланьо.

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«Сейчас мы хотим понять, почему не была предотвращена эта встреча и является ли причиной конфликта именно контрабанда. По нашему мнению, в конфликте появляется еще одна сторона и контрабанда не основная причина конфликта. Да, действительно, передел контроля над отдельными участками границы происходил, но это не главное», – отметил Пацкан.

Отчет о расследовании обстоятельств конфликта в Закарпатской области планируется представить в Верховной Раде в начале сентября.

Как сообщал УНИАН, в г. Мукачево 11 июля произошла стрельба. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Ланьо. По версии представителей «ПС», Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» стал мешать потокам контрабанды.

В результате инцидента погибли трое, пострадали 14 человек.

Относительно этих событий открыты 3 уголовных производства: создание преступной организации, террористический акт и превышение власти и служебных полномочий (относительно действий правоохранителей). Все они объединены в одно.

14 июля Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств конфликта.