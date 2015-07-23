Пацкан: заседание ВСК Рады по событиям в Мукачево состоится 5 августа

Как сообщили в пресс-службе партии УДАР, об этом заявил народный депутат Валерий Пацкан. По его словам, членам ВСК во время командировки на Закарпатье удалось пообщаться со многими сторонами конфликта, в частности с народным депутатом Михаилом Ланьо.

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"ВСК четыре дня работала на Закарпатье для того, чтобы услышать все стороны конфликта, - отметил Валерий Пацкан. - У нас те же утверждения Ланьо, что были опубликованы в СМИ, якобы ему было предложено помочь с реабилитацией бойцов Правого сектора. Инициатором этой встречи, к большому сожалению, были люди в погонах. Мы немножко приоткроем завесу, но это так. Я думаю, что позже мы дадим объективную оценку этим событиям".

Как сказал Валерий Пацкан, следующее заседание ВСК состоится 5 августа, и "есть 10 дней на запросы, которые мы направили руководителям силовых структур. Мы обработаем ответы на эти запросы и, возможно, 5 августа выйдем на какое-то промежуточное решение. Конечно, если нам не хватит фактов, комиссия еще раз поедет на Закарпатье".